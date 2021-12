Calciomercato Lazio, la nuova pista per il vice Immobile

L’attaccante è chiuso nella propria squadra

Prosegue il casting per gennaio alla Lazio per trovare un’alternativa affidabile a Ciro Immobile. L’attaccante napoletano, infatti, non sta deludendo neanche in questa stagione con 16 gol già realizzati (13 in campionato e 3 in Europa League), ma ha palesato, in alcune occasioni, un po’ di naturale stanchezza dovuta al fatto di giocare ogni 3 giorni. Con Muriqi sul piede di partenza, quindi, Tare cerca di stringere per trovare il sostituto al bomber.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Lazio, la richiesta di Inzaghi a Lotito: la risposta del presidente

Calciomercato, tutti gli obiettivi della Lazio: i nomi

La pista che si sta scaldando negli ultimi giorni è quella che porta a Kevin Lasagna del Verona. L’attaccante è, al momento, chiuso dalla straordinaria stagione di Simeone e potrebbe partire per altri lidi nella sessione invernale. Lasagna è attualmente in prestito al Verona, ma è ancora di proprietà dell’Udinese con cui bisognerebbe eventualmente trattare.