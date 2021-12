Calciomercato, tutti gli obiettivi della Lazio: i nomi

Nuovi problemi per la Lazio. Il ds Tare che dovrà andare a caccia di un nuovo centravanti e un terzino di fascia ora deve fare i conti con la porta biancoceleste.

Le prestazioni di Strakosha e Reina(che per un motivo o per l’altro hanno deluso) spingerebbero il ds albanese a regalare un nuovo portiere per Sarri.

Lazio, obiettivi Neto o Cragno per la porta

Se il nome di Kepa, uscito ormai da settimane rimane inavvicinabile, visto che il portiere del Chelsea guadagna 7 milioni di euro, i portieri nel mirino della Lazio restano soltano due.

Il primo obiettivo per la porta che piace a Formello è Neto, calciatore del Barca che ha esperienza internazionale e che potrebbe arrivare in prestito mentre il secondo potrebbe arrivare come investimento importante a titolo definitivo qualora venisse ceduto Strakosha a titolo definitivo(destinazione Newcastle). Si tratta di Alessio Cragno, portiere del Cagliari e della Nazionale che piace a mezza serie A e che sta lottando a suon di parate per salvare il Cagliari di Mazzarri.