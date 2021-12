Lazio, rinnovo in vista per il difensore| Via dal mercato?

Milan e Inter sono sulle sue tracce

L’ultima sconfitta contro il Sassuolo ha ulteriormente minato le certezze della squadra di Sarri che non riesce a dare grande continuità ai propri risultati. Sotto l’occhio del ciclone è, come spesso in questa stagione, la difesa che subisce ancora troppi gol, soprattutto quando vengono a mancare i titolari nel reparto.

Ecco che quindi, la priorità per Tare è di blindare i difensori che ha a disposizione al momento. Particolarmente spinosa è la questione relativa a Luiz Felipe. Il centrale classe ’97 ha il contratto in scadenza a fine stagione ed è tentato dalle proposte che gli arrivano dalle squadre milanesi che lo accoglierebbero volentieri in squadra anche nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, filtra ottimismo per il rinnovo con lo stipendio di Luiz Felipe che potrebbe arrivare a 2,6 milioni di euro a stagione.