Calciomercato Lazio, la richiesta di Inzaghi a Lotito: la risposta del Presidente

A volte ritornano. L’ex allenatore della Lazio, Simone Inzaghi e ora tecnico dell’Inter ha bisogno di rinforzi per confermare lo scudetto dello scorso anno vinto da Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha chiesto diversi rinforzi ad Ausilio e Marotta, uno per ogni reparto.

Stessa cosa per la Lazio di Sarri che dopo la sconfitta di Sassuolo ha bisogno di rinforzi per la sessione di gennaio per lottare con Roma, Juventus e Fiorentina per un posto in Europa.

Lazio, scambio di mercato con l’Inter di Inzaghi?

Ed ecco che le due dirigenze, in cerca di rinforzi potrebbero mettere in piedi uno scambio che potrebbe fare comodo ad entrambe le squadre. Inzaghi, che è alla ricerca di un’alternativa a Skriniar e De Vrij avrebbe messo gli occhi su Luiz Felipe, suo ex giocatore ai tempi della Lazio. Marotta per il centrale sarebbe disposto a proporre al ds Tare il cartellino di Vecino, centrocampista in uscita dall’Inter e che Sarri conosce benissimo.

Da valutare però il conguaglio economico a favore della Lazio, con l’Inter però che non vorrebbe spendere molto visto che il difensore brasiliano ha il contratto ormai prossimo alla scadenza.