Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri per gennaio: i nomi

La dirigenza a lavoro per accontentare Sarri

Nonostante la sconfitta con il Sassuolo, la dirigenza biancoceleste ha piena fiducia in Sarri visto anche il gioco mostrato e una dose di fortuna che a oggi non aiuta.

Il tecnico toscano è sempre in continuo contatto con Lotito e Tare, che sono pronti ad accontentarlo sul mercato con l’allenatore ex Napoli e Juventus che ha chiesto due rinforzi dal mercato ovvero un vice Immobile e un terzino sinistro.

Lazio, ecco i rinforzi per Sarri

La società biancoceleste ha messo diversi nomi nel mirino per aiutare Sarri a puntare alla zona Europa. Piacciono infatti sia Botheim che Lapadula per l’attacco. Il primo, che ha fatto impazzire la Roma nella gara di Conference League, proviene dal Bodo Glimt e ha una valutazione di 5 milioni mentre per l’attaccante peruviano arriverebbe dal Benevento.

L’altro ruolo dove Sarri vuole intervenire è la fascia sinistra visto che spesso lì viene adattato Marusic. Qui i nomi più gettonati sono Patrick van Aanholt, attualmente svincolato dal Crystal Palace e Simone Bastoni, terzino dello Spezia e che conosce benissimo il campionato italiano.