Calciomercato Lazio, da Strakosha a Luiz Felipe: le ultime sui rinnovi

Il ds Tare continua a lavorare incessantemente a Formello tra gli acquisti da fare sul mercato e la situazione rinnovi. L’allenatore Maurizio Sarri, si aspetta qualche rinforzo sul mercato che posso far migliorare la “sua” nel giro di breve tempo.

Il tecnico toscano ha chiesto per gennaio un vice Immobile e un terzino sinistro, in attesa del mercato di giugno dove inizierà una vera e propria rivoluzione visto che ci saranno da fare diverse cessioni, magari anche pesanti.

Lazio, il punto sui rinnovi

Se per il mercato a oggi è tutto fermo, il ds Tare in queste settimane sta lavorando per il prolungamento dei contratti di Marusic, Luiz Felipe e Strakosha.

Se per il primo la trattativa è più vicina alla chiusura, la situazione per gli altri due è totalmente diversa visto che il difensore brasiliano non ha ancora raggiunto un’intesa economica sul mercato mentre il portiere potrebbe rinnovare con il club di Lotito per poi finire sul mercato, con il Newcastle che è sempre vigile sul giocatore biancoceleste.