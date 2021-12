Calciomercato Lazio, Tare punta al centrocampista della Juve

Il brasiliano potrebbe andar via in prestito

La sconfitta di ieri contro il Sassuolo, ha dato un altro brutto colpo alla Lazio di Maurizio Sarri che non riesce a inanellare una striscia di vittorie che servirebbe per avvicinare il treno quarto posto, che vale l’accesso alla prossima Champions League. Una delle ragioni risiede in una rosa che, al momento, non si sta rivelando all’altezza degli obiettivi che erano stati posti e che non sembra adatta al proprio allenatore

Ecco che Tare si sta muovendo per portare, già nel mercato di gennaio, rinforzi graditi a Sarri. Per quanto riguarda la mediana, il nome nuovo che è uscito, secondo il portale todofichajes.com, è quello dello juventino Arthur. Il centrocampista brasiliano è un tipo di giocatore non particolarmente gradito a Massimiliano Allegri (che infatti lo ha impiegato per soli 256 minuti in tutte le competizioni), mentre potrebbe fare le fortune dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea che ama avere grandi palleggiatori a centrocampo, capaci di resistere al pressing avversario e di scambiarsi il pallone in spazi stretti. Data la situazione, il club bianconero potrebbe decidere di cedere Arthur già a gennaio, magari in prestito, per farlo giocare di più.