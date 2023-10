Sarri spera in una rapida risoluzione delle questioni contrattuali, in particolare quelle riguardanti Felipe Anderson e Pedro. Il brasiliano è uno dei preferiti del tecnico ed è stato uno dei giocatori più utilizzati fin da quando è arrivato alla Lazio. Tuttavia, il rinnovo del suo contratto stenta a decollare. Al momento, Felipe Anderson percepisce 2,8 milioni di euro all’anno, ma la sua richiesta è di 3,5 milioni, al fine di avvicinarsi ai 4 milioni che attualmente guadagna Luis Alberto. Il presidente Lotito ha finora offerto 3 milioni, ma non c’è ancora un accordo definitivo in merito.

Calciomercato Lazio, Pedro si allontana

La situazione è diversa per Pedro. Lo spagnolo, ormai 36enne, sembra ormai orientato a non rinnovare il contratto con la Lazio, con l’intenzione di chiudere la sua carriera nel suo paese natale, al Tenerife. Salvo sorprese, sembra probabile che Pedro lasci il club in estate. Nel frattempo, Sarri sta apprezzando le prestazioni di alto livello offerte dal giocatore spagnolo.