La Lazio sta passando un momento di alti e bassi alla continua ricerca di un equilibrio. Sarri sta cercando di il modo migliore per far convivere insieme i giocatori, ma le tante partite aumentano le difficoltà nel recupero dei giocatori. Specialmente in attacco. Infatti, Immobile è fermo ai box per qualche affaticamento ed il Taty non può sostenere tutto questo carico di lavoro, perciò si pensa ad una clamorosa opzione.

Calciomercato Lazio, idea Insigne per l’attacco

A quanto pare l’idea arriva da oltre oceano. Si tratta di Lorenzo Insigne. L’attaccante del Toronto non è riuscito ad integrarsi bene nel club ed ha manifestato la voglia di tornare in Italia. L’ex Napoli, sembra abbia chiamato Sarri per aprire ad un possibile ritorno in Serie A.