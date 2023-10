Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky, ha toccato vari temi sul fronte Lazio partendo dalla lotta Champions: “È chiaro che se Milan Inter e Juve non fanno quello che devono, chi è che arriva seconda? La Lazio o la Roma. Secondo me per entrambe c’è lo spazio per rientrare nella competizione, ma non ho visto da parte di entrambi miglioramenti tali da far pensare che possano colmare questo gap non solo di punti ma anche di efficacia. Il tempo per recuperare però c’è”.

Marchegiani sulle parole di Sarri

L’ex portiere ha commentato anche le parole di Sarri: “Da ex calciatore dico che sono d’accordo con Sarri. Si gioca troppo per i motivi che abbiamo detto, per gli infortuni e per la qualità del gioco che si vede.”