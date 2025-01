Calciomercato Lazio, la situazione di Casadei l Le ultime

Negli ultimi giorni, nonostante la chiara volontà del classe 2003 di indossare la maglia biancoceleste, l’operazione sembra essere in stand-by.

Casadei, le richieste del Chelsea

Per il centrocampista i Blues pretendono 13 mln più 2 di bonus, un prezzo che Lotito non è disposto a spendere. Infatti – come riportato dal Corriere dello Sport – la Lazio ha smentito le voci che vedevano la presidenza accettare le cifre imposte dal Chelsea. In realtà, i biancocelesti vorrebbero convincere il club londinese ad accettare una cifra più bassa, puntando soprattutto sulla volontà del calciatore.

Inoltre, con molta probabilità, Casadei lascerà la Premier questo gennaio, bisogna però comprendere quale sarà la destinazione del giocatore, su di lui c’è anche l’interesse concreto del Torino che sembra essere arrivato a un buon punto della trattativa.

Nel frattempo la Lazio si prepara al prossimi impegno di Europa League contro il Real Sociedad. Baroni insegue la vittoria per rimanere in vetta in classifica.