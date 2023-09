Calciomercato Lazio, l’esterno in Serie B: c’è l’interesse di una società

La Lazio sta preparando il big match contro la Juventus con i giocatori non convocati dalle Nazionali. La sosta, però, può tornare utile per effettuare qualche rinnovo o muoversi sul fronte uscite. Fares è tra i giocatori fuori dal progetto e potrebbe continuare la sua carriera in Serie B.

Ore decisive per l’ex Spal

L’algerino ha appena rinnovato con i biancocelesti per poter finire in prestito in qualche club. Il Brescia è la società maggiormente interessata al giocatore e tra oggi e domani potrebbe arrivare la fumata bianca visto che il mercato in entrata del club lombardo chiuderà l’8 settembre.