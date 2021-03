Calciomercato Lazio e Milan: nuovo obiettivo per la fascia

Valentin Mihaila sta dimostrando di essere un giocatore interessante, tanto che le big della Serie A gli hanno messo gli occhi addosso. Nelle ultime ore si sono mosse in maniera concreta Lazio e Milan, con i meneghini particolarmente interessati al suo acquisto.

L’ultima big a iscriversi alla corsa al romeno è stata la Roma, con i Friedkin che hanno fatto già partire il giro di telefonate per arrivare ai Becali, agenti del calciatore che in passato hanno lavorato con Francesco Totti per portare Valentin in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, acquisti e rinnovi: braccio di ferro con Raiola

Calciomercato Roma e Milan: nuovo obiettivo per la fascia

Il Parma potrebbe ricavare una grossa plusvalenza dalla cessione di Valentin Mihaila. Krause ha fatto sapere che serviranno più di dieci milioni per sedersi al tavolo, dato che il Parma ne ha sborsati 8,5 a settembre per acquistare Mihaila dall’Universitatea Craiova, più 1,5 da versare a fine campionato per il riscatto obbligatorio.

Dunque, salvo clamorose offerte, Valentin rimarrà in gialloblù, ma non è così scontato, soprattutto se il suo finale sarà da star, come si augura D’Aversa che ne sta valorizzando le potenzialità.