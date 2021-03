Mino Raiola continua a chiedere il massimo per i suoi assistiti. Non solo il caso Donnarumma, il potentissimo procuratore tiene in pugno il Milan.

Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Gigio Donnarumma sono solo alcuni dei giocatori della scuderia Raiola, ma questo trio fa parte del gruppo rossonero. Il Milan è pronto a rinnovare il contratto al suo leader, mentre per il capitano e il portiere non si vuole spingere oltre.

Alessio Romagnoli ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Non mancano che 15 mesi alla decorrenza dell’accordo, ma i dialoghi sono già partiti e la richiesta di Raiola è di un adeguamento rispetto ai 3,5 milioni attuali con inserimento di una clausola rescissoria.

Calciomercato Milan, acquisti e rinnovi: braccio di ferro con Raiola

Il Milan però non vuole scendere a compromessi e ha fatto sapere a Raiola che l’obiettivo della società è confermare l’attuale ingaggio, senza sforare il tetto salariale fissato a 4 milioni di euro. Inoltre secondo quanto riportato da CalcioStyle, Alessio Romagnoli potrebbe essere coinvolto in uno scambio per arrivare al centrocampista della Lazio: Milinkovic-Savic.

Discorso simile per Donnarumma, per il quale il Milan non si spinge oltre ai 6 milioni, attuale stipendio del portiere rossonero. Non solo i rinnovi. Il Milan studia e progetta il futuro buttando un occhio anche in Olanda dove giocano Donyell Malen e Myron Boadu, rispettivamente attaccanti di PSV e AZ Alkmaar, entrambi assistiti da Mino Raiola e obiettivi rossoneri.