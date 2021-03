Calciomercato, il Milan sogna il colpo dalla Lazio

Dalla Spagna rilanciano l’interesse del Milan per il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic. Trattativa non semplice

La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo principale per il Milan di Stefano Pioli. Dopo essere stati eliminati in Europa League dal Manchester United, l’unica soluzione per i rossoneri è quella di piazzarsi nelle prime quattro posizione. Attualmente il Milan è al secondo posto, a -6 dall’Inter capolista e a +4 dalla Juventus terza. Però, entrambe, hanno una gara da recuperare. Il ritorno nella massima competizione europea spingerà inevitabilmente i dirigenti a rinforzare la rosa. In queste settimane Maldini e Massara stanno cercando si stringere per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu; entrambi sono in scadenza di contratto ma al momento le trattative non sembrano essere arrivate ad una conclusione. Si stanno studiando le possibili alternative ma il Milan dovrà comunque intervenire sul mercato per avere una rosa più competitiva.

Calciomercato, il Milan tenta il colpo Milinkovic-Savic

Un giocatore che farebbe fare il grande salto di qualità al Milan è Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è un giocatore che è diventato un punto di riferimento nell’assetto tattico di Simone Inzaghi ma anche un vero e proprio top-player. Il Milan non ha mai negato l’interesse per il serbo e, stando quanto riporta da Fichajes.net, i dirigenti rossoneri stanno pianificando l’assalto. In passato il gradimento dei rossoneri per Milinkovic-Savic è stato confermato anche dallo stesso DS della Lazio Igli Tare che, a tal proposito, dichiarò: “Due anni ci fu un’offerta molto importante per Milinkovic-Savic nell’ultimo giorno di mercato. Io alzai le mani e lasciai la palla a Lotito La sua risposta fu secca, ‘voglio crescere e giocarmi fino in fondo la Champions”. Strapparlo alla Lazio di Claudio Lotito non sarà semplice sia perché per la cessione il presidente chiede una cifra molto importante e sia considerando che sul giocatore ci sono anche Inter, Juventus e Real Madrid. Naturalmente il fattore che potrebbe far mollare la presa a Lotito è la Champions; con il Milan qualificato e la Lazio no la situazione e potrebbe favorire i rossoneri.