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martedì, Marzo 31, 2026
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Calciomercato Lazio, mirino su Valincic: forte interesse per il terzino della Dinamo

Di
Anna Rosaria Iovino
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Lazio
CLAUDIO LOTITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio verso novità interessanti nella prossima sessione estiva. Iniziano a spuntare i primi nomi per il futuro. Negli ultimi giorni sembra che la società biancoceleste abbia mostrato interesse per Valincic, terzino della Dinamo Zagabria.

Calciomercato Lazio, Valincic nel mirino

La difesa della Lazio si prepara a cambiare volto in vista dell’estate e della prossima stagione. Il reparto arretrato della società di Formello è pronta ai saluti. Diversi sono i giocatori con la valigia in mano per via dei contratti in scadenza. Intanto Lotito e Fabiano iniziano a cercare nuovi profili da portare a Formello.

Tra i profili più caldi finiti sul taccuino del presidente e del suo diesse Fabiani, è spuntata una novità interessante che arriva dalla CroaziaMoris Valincic. Gli scout biancocelesti si sono messi sulle tracce di questo interessante terzino destroclasse 2002, dopo aver ricevuto risultati eccellenti dai sondaggi sul suo conto. Il terzino croato, finito sotto le lenti degli osservatori del club capitolino ha un prezzo del cartellino che si aggirerebbe intorno ai 15-18 milioni di euro. Intanto, il contratto con la Dinamo Zagabria scadrà nel 2029, quindi bisognerà pagarlo o trovare una soluzione alternativa. Intanto attenzione anche alla concorrenza, fra le tante, anche di Napoli e Inter.

 

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