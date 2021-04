Lazio, l’attaccante può arrivare dal Betis: costa 20 milioni

Igli Tare ha messo nel mirino Loren Morón, classe 1993 del Betis Siviglia. Gli spagnoli valutano il calciatore 20 milioni di euro

La Lazio si muove in vista della prossima stagione e studia diversi profili per rinforzare il pacchetto offensivo. Resta viva la pista Santos Borré del River Plate ma Tare sta seguendo da vicino anche Loren Moron, attaccante del Betis Siviglia.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il dirigente biancoceleste ha messo gli occhi sul classe 1993 spagnolo che in questa stagione sta faticando ad imporsi anche per via del rapporto complicato con il suo allenatore, Manuel Pellegrini. Con la permeanza sulla panchina dell’ex Manchester City, Moron lascerà il Betis. Come riferito da cittaceleste, il calciatore ha un contratto che scade nel 2024 e viene valutato 20 milioni di euro. Però, la volontà di trasferirsi dello spagnolo potrebbe far abbassare di poco le pretese del Betis.