Calciomercato Lazio, rinforzi in arrivo: colpo dalla Bundesliga

La Lazio è uscita sconfitta nel match contro la capolista Inter. Se non va bene in campionato, non va altrettanto bene per quanto riguarda il mercato. Stando alle parole di Sarri, la società romana non può intervenire a causa dei problemi riguardanti l’indice di liquidità.

LEGGI ANCHE:

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il dirigente sportivo Tare vorrebbe sbloccare la campagna acquisti intenzione di sbloccare la propria campagna acquisti, tentando di cedere almeno uno tra Muriqi e Lazzari. Tuttavia, non ci sarebbe nulla di intavolato per quanto riguarda questi due profili. Se dovesse cederli, la Lazio starebbe pensando sia a Parisi che a Casale per la fascia sinistra. Per la zona offensiva la dirigenza avrebbe puntato gli occhi su Burkardt, talentino del Mainz.