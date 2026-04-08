Il calciomercato Lazio dovrà correre ai ripari nei vari reparti, soprattutto in difesa, dove serviranno nuovi giocatori in vista delle partenze. Con l’addio, quasi certo, a Mario Gila, la società di Formello è pronta a trovare nuove soluzioni nel reparto arretrato. Spuntano nuovi nomi.

Calciomercato Lazio, difesa in costruzione

Inizia da Formello la ricerca di nuovi pilastri difensivi per la Lazio. I dirigenti capitolini si stanno spostando verso il Sud America, dove si stanno monitorando con attenzione il mercato argentino per ringiovanire il reparto arretrato, puntando su profili giovani, talentuosi e che non appesantisca le casse.

Il primo nome spuntato fuori è quello di Kevin Lomonaco. Il difensore centrale, classe 2000, attualmente è in forza all’Independiente. Alto 184 cm, ha un rendimento da sogno, numeri che lo proiettato direttamente nella Top 11 del campionato. Il difensore, ad oggi, è considerato il profilo più adatto e pronto al salto in Serie A. Lomonaco ha origini italiane e nato a La Plata, il suo contratto scade nel 2028: un investimento che garantisce affidabilità in difesa.

Segue poi Lautaro Di Lollo. Il difensore con addosso la maglia Boca Juniors, ha 22 anni. Un difensore dalla prestanza fisica, è alto 1,87 m, e tecnica. Anche lui ha origini italiane. Tra le esperienze in campo risulta già, nel 2023, Coppa Sudamericana e Mondiali U20. Il contratto con il Boca ha una scadenza nel 2029. Infine Tobias Ramirez del River Plate. Appena compiuto 19 anni, è un gigante della difesa.