Calciomercato Lazio, occhi sul talento dell’Eredivisie | Di chi si tratta

In casa Lazio si continua a lavorare alla campagna acquisti visto che il primo rinforzo per Sarri tarda ancora ad arrivare, complice anche l’indice di liquidità. E allora aspettando qualche cessione importante i biancocelesti puntano a qualche acquisto di prospettiva.

Calciomercato Lazio, Sarri aspetta il primo rinforzo

E proprio i biancocelesti hanno messo gli occhi su Luciano Valente, esterno offensivo dell’Italia Under 20 e del Groningen. Secondo quanto riportato da Voetbal International sul talento 19 enne non c’è però solo la Lazio visto che il calciatore piace anche a Bologna, Salernitana, Bologna, Sassuolo e Atalanta, con Gasperini che lavora ottimamente con i giovani di prospettiva visti i tanti giocatori lanciati in questi anni.