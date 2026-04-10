Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
venerdì, Aprile 10, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Lazio, piace un attaccante del River Plate

Calciomercato Lazio, piace un attaccante del River Plate

Classe 2007 sta facendo parlare di sé e ha attirato l'attenzione di grandi club come Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid.

Di
Anna Rosaria Iovino
-
50
Lotito
Claudio Lotito ph: Fornelli/Keypress

Il calciomercato Lazio continua i suoi sondaggi e i primi approcci verso i nuovi acquisti. Il diesse Fabiani con il presidente Lotito hanno messo nel mirino un giovane attaccante del River Plate.

Calciomercato Lazio, Ian Subiabre nel mirino

Il Sud America continua ad affascinare la Lazio. La società di Formello guarda sempre più verso Buenos Aires, dove punta alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare la rosa a Maurizio Sarri. Dopo aver monitorato diversi difensori argentini, la società biancoceleste ha piazzato l’obiettivo anche su un giovane attaccante del River Plate.

Si tratta di Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007. Il giovane attaccante ha spostato tutta l’attenzione su di sé grazie alle sue prestazioni di livello. Ian sta facendo parlare di sé per le sue qualità tecniche e per la sua versatilità, in grado di agire su entrambe le fasce, qualità non comune. Il giocatore, molto più abile come esterno destro, quest’anno ha già collezionato 14 presenze, mettendo a segno un gol e due assist. Non solo la Lazio su di lui, sono numerosi i club europei interessati, tra cui: VillarrealChelseaTottenham e Atletico Madrid.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598