Classe 2007 sta facendo parlare di sé e ha attirato l'attenzione di grandi club come Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid.

Il calciomercato Lazio continua i suoi sondaggi e i primi approcci verso i nuovi acquisti. Il diesse Fabiani con il presidente Lotito hanno messo nel mirino un giovane attaccante del River Plate.

Calciomercato Lazio, Ian Subiabre nel mirino

Il Sud America continua ad affascinare la Lazio. La società di Formello guarda sempre più verso Buenos Aires, dove punta alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare la rosa a Maurizio Sarri. Dopo aver monitorato diversi difensori argentini, la società biancoceleste ha piazzato l’obiettivo anche su un giovane attaccante del River Plate.

Si tratta di Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007. Il giovane attaccante ha spostato tutta l’attenzione su di sé grazie alle sue prestazioni di livello. Ian sta facendo parlare di sé per le sue qualità tecniche e per la sua versatilità, in grado di agire su entrambe le fasce, qualità non comune. Il giocatore, molto più abile come esterno destro, quest’anno ha già collezionato 14 presenze, mettendo a segno un gol e due assist. Non solo la Lazio su di lui, sono numerosi i club europei interessati, tra cui: Villarreal, Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid.