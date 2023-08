Calciomercato Lazio, possibile colpo last-minute: è un terzino

L’avvio di stagione è stato a dir poco terrificante per gli uomini di Sarri. Dopo le due sconfitte, il tecnico toscano si consola con l’acquisto di Guendouzi ma potrebbe non essere l’ultimo. Oltre a un difensore centrale che potrebbe essere Bonucci, Lotito sta valutando la possibilità di prendere un terzino sinistro in extremis.

Occhi sul terzino della Cremonese

Il colpo delle ultimissime ore di mercato potrebbe essere Emanuele Valeri della Cremonese. Il terzino è grande tifoso biancoceleste e ha voglia di tornare nella Capitale. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024 e per anticipare l’arrivo di 12 mesi la Lazio avrebbe offerto un milione di euro. La Cremonese, dal canto suo, ne vorrebbe 3 per lasciarlo partire.