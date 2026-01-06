Calciomercato Lazio, pronti al poker di acquisti: i nomi

Il calciomercato Lazio si arricchisce di novità e il presidente Lotito potrebbe sorprendere tutti con un poker d’acquisti inaspettato. Maurizio Sarri attende i giusti rinforzi, soprattutto in virtù di possibili uscite, ma anche dopo un mercato bloccato dalla scorsa estate.

Calciomercato Lazio, i nomi dei possibili acquisti di gennaio

In pole alla lista dei desideri biancocelesti c’è Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna seguito da tempo. Un giocatore che può portare qualità e profondità alla mediana laziale. I contatti con il club rossoblù proseguono da tempo e una proposta ufficiale è attesa nelle prossime ore. Tra i profili seguiti da Fabiani c’è anche un figlio d’arte, che si è imposto nella massima serie già da qualche anno: Daniel Maldini dell’Atalanta. Il giocatore è un possibile rinforzo offensivo per la seconda parte della stagione. I primi contatti con l’Atalanta sono già stati avviati, si attende di capire quale strategia mettere in atto.

C’è anche un altro giocatore seguito per la trequarti: Cyril Ngonge. Il giocatore risulta essere tra le idee alternative per la Lazio in questo mercato. L’attaccante è di proprietà del Napoli ma in prestito al Torino. In attesa che Raspadori faccia le sue scelte, la Lazio pensa anche ad un profilo giovane ma talentuoso: Giovane. L’attaccante del Verona, che si è distinto in questa prima parte di stagione, viene seguito con interesse dai dirigenti biancocelesti.