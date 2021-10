Calciomercato Lazio, ecco il rinnovo

Marusic ad un passo dal rinnovo, la Lazio ha deciso

Marusic-Lazio ancora insieme, il rinnovo è cosa fatta. Kezman, agente del ragazzo, vorrebbe un piccolo sforzo in più, alzando la base fissa a 1,8 e aggiungendo bonus che possano far lievitare la cifra a circa 2 milioni a stagione: “Di rinnovo stiamo ancora parlando con la società, vedremo cosa succederà”, le parole del giocatore. L’accordo, come riporta lalaziosiamonoi, sarebbe cosa fatta. Accordo praticamente raggiunto e firma vicinissima, il giocatore ha conquistato Sarri e la dirigenza biancoceleste, ormai punto fermo dei biancocelesti.