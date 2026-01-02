Calciomercato Lazio, ritorno a Formello per Marcos Antonio

Il calciomercato Lazio è già ben avviato, dopo l’uscita di Castellanos, andato al West Ham, a Formello si pensa anche ai nuovi arrivi. Fabiani e Lotito stanno pensando ad un ritorno: Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano ha già militato in biancoceleste nella stagione 2022/23.

Calciomercato Lazio, il ritorno di Marcos Antonio

Marcos Antonio potrebbe clamorosamente tornare alla Lazio dopo l’addio nel 2023. Il centrocampista ha lasciato la Capitale nel 2023 per trasferirsi nel suo paese di origine, giocando per il San Paolo. Con la Lazio aveva un contratto valido fino al 2027. Il suo passaggio in Brasile è avvenuto con la formula del diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, per una cifra fissata a 4,2 milioni di euro.

In questo momento c’è incertezza sul pagamento, il quale potrebbe non arrivare mai. Il San Paolo sta attraversando una fase di grave difficoltà economica, e rischia di non essere in grado di onorare l’accordo che aveva preso con la società capitolina. A queste condizioni, senza un cambio di scenario, Marcos Antonio potrebbe tornare a Formello in estate, una prospettiva che la Lazio vorrebbe evitare per non ritrovarsi con un esubero. Il Flamengo potrebbe risolvere la gogna ai biancocelesti prelevando il giocatore dal San Paolo e pagare alla Lazio il compenso. Una possibilità interessante, anche da punto di vista economico per i biancocelesti.