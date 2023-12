La Lazio è alla ricerca di occasioni adeguate per il mercato estivo. C’è stato un recente incontro a Formello tra l’entourage di Emanuele Valeri e il ds Angelo Fabiani. Come ci aspettavamo qualche giorno fa, il ragazzo farà qualcosa per tornare alla Lazio, ma la società sta valutando la soluzione migliore. Nella lista della Lazio, c’è anche il giovane e promettente Dorgu, che attualmente gioca nel Lecce.

Il piano della società biancoceleste

Quello del classe ’98 di dichiarata fede laziale è un profilo che interessa, ma solo per il mercato estivo. Il terzino sinistro, infatti, non ha rinnovato il suo contratto con la Cremonese ed è stato messo fuori rosa. Valeri, oltre ad aggiungersi al blocco laziale, già composto da Romagnoli e Pellegrini, può essere un’occasione a parametro zero per rafforzare il pacchetto difensivo di Sarri. Come riporta il “Corriere dello Sport”, la Lazio è sicuramente la prima scelta per il calciatore che al momento è destinato a chiudere la stagione ai margini del club giallorosso, a meno che qualcuno non arrivi a gennaio.