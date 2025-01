Calciomercato Lazio, Rovella nel mirino del Liverpool l Le ultime

Nonostante le recenti dichiarazioni di Lotito – che ha specificato come il centrocampista non fosse in vendita – non si ferma l’interesse da parte dei club di Premier League. Infatti – come riportato da Repubblica – insieme al Manchester City anche il Liverpool starebbe seguendo il calciatore.

Lazio, la situazione di Rovella

La dirigenza biancoceleste riscatterà il giocatore la prossima estate – quando saranno passati i due anni del prestito – pagando 17 mln alla Juventus. Dopodiché la società potrà cedere il classe 2001 su quale vige una clausola di 50 mln.

In realtà, negli scorsi giorni, non sono mancate alcune voci di mercato che vedevano Rovella essere vicino al Manchester City per una cifra di circa 40 mln, ma adesso con l’inserimento del Liverpool la situazione potrebbe variare.

Dunque non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Rovella, ma certamente qual’ora il centrocampista dovesse salutare la Lazio, lo farà a il prossimo giugno.