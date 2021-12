Calciomercato Lazio, Sarri chiede rinforzi: sarà rivoluzione | I nomi

Come promesso Sarri avrà dei rinforzi a gennaio

A breve arriverà il rinnovo di contratto fino al 2025 con la Lazio per Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli e Juventus prima di firmare però ha chiesto delle garanzie per il mercato, con delle rassicurazioni che sono arrivate da Lotito e Tare.

Il tecnico toscano ha chiesto come priorità un terzino sinistro e un vice Immobile visto che le prestazioni di Muriqi non hanno mai convinto Sarri e se possibile l’accoppiata difensore centrale-portiere per il futuro.

LEGGI ANCHE:

Lazio, tutti i nomi per Sarri

Diversi sono i nomi nella lista di Tare. Piacciono infatti Botheim e Lasagna per il ruolo di vice Immobile con il giocatore del Verona favorito su quello del Bodo Glimt. Per la fascia nelle ultime ore è spuntato il nome di Angileri, terzino del River Plate e che costa 5 milioni di euro e che potrebbe arrivare già a gennaio.

Poi ci sono sempre Kepa e Rugani nei pensieri di Sarri con questi due che secondo il tecnico migliorerebbero di molto la rosa anche l’allenatore toscano si accontenterebbe anche di Cragno del Cagliari.