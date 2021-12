Calciomercato Lazio, tutti i nomi per la porta sul taccuino di Tare

Tre opzioni per l’estremo difensore biancoceleste

Col mercato di gennaio alle porte, Tare cerca nuovi rinforzi per la sua Lazio e stringe il cerchio sui papabili candidati. Uno dei ruoli che si proverà a rinforzare è quello della porta dato che Pepe Reina ha perso il posto e Thomas Strakosha non dà tutte le garanzie necessarie. Il primo nome, che circola da tempo, è quello di Kepa, estremo difensore del Chelsea che in Inghilterra sta trovando poco spazio, chiuso da Mendy.

Un profilo simile è quello di Alex Meret. Come riporta l’edizione online di Repubblica, dato il suo scarso impiego, l’ex Spal potrebbe decidere di cambiare aria e sarebbe un’opzione percorribile e gradita alla Lazio. Il terzo nome è quello di Diogo Costa, in forza al Porto, che è stato proposto da Jorge Mendes, agente del giocatore.