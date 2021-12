Calciomercato Lazio, cessione a un passo: possibile scambio

Muriqi potrebbe tornare in Turchia

Continuano le manovre in casa Lazio. Nonostante la vittoria di ieri contro il Genoa, che ha confermato ancora una volta che Muriqi non faccia più parte del progetto, il ds Tare sta lavorando a due colpi di mercato.

Infatti oltre al vice Immobile la dirigenza albanese sta lavorando anche al terzino sinistro, con un proposta che potrebbe accontentare la dirigenza biancoceleste.

Lazio, Muriqi torna in Turchia?

Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomaç il Galatasaray avrebbe offerto Van Aanholt proprio in cambio del giocatore kosovaro che nella Lazio non ha mai brillato. Per l’attaccante si tratterebbe di un ritorno nel campionato turco.

Il terzino sinistro olandese classe 1990 piace al ds Tare fin dai tempi in cui militava nel Crystal Palace.