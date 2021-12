Juventus, le parole di Allegri su Dybala| Le condizioni

L’argentino salterà la trasferta di Bologna

Altra tegola per la Juventus di Massimiliano Allegri in vista della trasferta che i bianconeri dovranno fare al Dall’Ara di Bologna domani alle 18:00. Paulo Dybala, infatti, non sarà della partita a causa del problema muscolare avvertito nel primo tempo della partita contro il Venezia e che lo aveva costretto a uscire lasciando spazio a Kaio Jorge. Gli esami strumentali avevano escluso lesioni, ma l’allenatore della Vecchia Signora, nella conferenza stampa pre-partita, ha annunciato che la Joya non potrà esserci.

LEGGI ANCHE

Juventus, per i bookmaker si può: trio stellare per Allegri

Questa sarà la settima partita che Dybala salta in stagione a causa di problemi muscolari. Fin qui l’annata è stata particolarmente travagliata per la Joya che, con l’addio di Ronaldo, avrebbe dovuto riprendersi un posto centrale nell’attacco juventino. Al momento è fermo a 8 gol e 4 assist stagionali, ma a mancargli è stata soprattutto la continuità.