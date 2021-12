Calciomercato Lazio, tentazione dalla Premier: l’idea di Tare

Tare è ancora alla ricerca di nuovi acquisti per Maurizio Sarri. Il tecnico aspetta dei rinforzi per lottare in un posto per l’ Europa che al momento vede favorite Roma, Fiorentina e Juventus.

Il tecnico toscano ex Napoli e Juventus però vuole provarci, ma per farlo ha bisogno di una rosa lunga dove al momento mancano un vice Immobile, visto che anche contro il Genoa il tecnico ha dato fiducia a Pedro e Felipe Anderson, e un terzino sinistro.

Lazio, il vice Immobile arriva dalla Premier?

Spunta un nuovo nome per il ruolo del vice attaccante napoletano. Si tratta di i tratta di Steven Bergwijn del Tottenham che può giocare sia come esterno offensivo che come prima punta.

Il giocatore, che non trova spazio negli schemi di Conte potrebbe arrivare già a gennaio visto che il Tottenham nonostante valuti il giocatore 20 milioni di euro lo potrebbe cedere il anche in prestito contribuendo a parte dell’ingaggio, che sfiora i 4 milioni di euro netti.