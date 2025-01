Calciomercato Lazio, scontro tra Lotito e Corsi per Fazzini l Le ultime

Trattativa in stand - by

Si complica l’operazione Fazzini. Come riportato dal Corriere delle Sport, nonostante il centrocampista dell’Empoli abbia scelta la Lazio – piuttosto che il Napoli – le due società sono ancora lontane da un’intesa definitiva.

Lazio, Fazzini bloccato dall’Empoli

La situazione risulta piuttosto complicata. In primo luogo i due club non sono d’accordo sul valore del classe 2003, per Corsi sono necessari 12 mln per chiudere la trattativa, ma Lotito non intende andare oltre i 10 mln, puntando inoltre sulla chiara volontà del giocatore di vestire la maglia biancoceleste.

Quindi per Fazzini non ci sono dubbi: la Lazio è la meta più desiderata.

Rimane fuori dunque il Napoli, nonostante la dirigenza avesse già accettato di pagare la cifra imposta dall’Empoli. Nel frattempo Fazzini è stato escluso dal progetto del club toscano che spinge verso una sua cessione al Napoli. In queste ore la trattative è ferma, ma non sono da escludersi ulteriori risvolti nei prossimi giorni.