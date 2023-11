La Lazio già nella precedente sessione estiva del calciomercato aveva cercato di prendere un’ala in più, causa infortunio a Pedro. Greenwood del Manchester United è stato un candidato concreto, ma alla fine l’ esterno dei Red Devils si è trasferito al Getafe in prestito.

Lazio, la lista degli esterni nel mirino

Uno di questi è Savinho del Girona, di proprietà del City Group. Primo in classifica nella Liga, quattro gol e quattro assist. Il brasiliano ha giocato contro la Lazio in amichevole, ad agosto, e pare avere impressionato il tecnico Maurizio Sarri. Il suo prezzo si aggira sui 15-20 milioni ed è anche già stato accostato al Barcellona e visto la sua giovane età (19) la sua valutazione potrebbe salire.

Le alternative non mancano e sono Artur del Palmeiras e Gnonto, del Leeds. Il primo costa circa 10 milioni e ha segnato cinque gol nel Brasileirao e cinque in Libertadores. Il secondo può arrivare in prestito a gennaio se il suo club deciderà di farlo giocare con più continuità.