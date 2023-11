Situazione difficile in casa Lazio, dove rispetto allo passata stagione c’è stato un calo evidente. Come analizza TuttomercatoWeb.com, il 9° posto in classifica occupato in questa prima parte di stagione rispecchia la difficile e complicata situazione della squadra biancoceleste. Con un’ involuzione da parte di alcuni giocatori come Immobile e Felipe Anderson, la squadra fatica a rimettersi in carreggiata.

Lazio, Luis Alberto si salva e si afferma

Sono parecchi i giocatori insufficienti in questo avvio di campionato, ma Luis Alberto continua a dimostrare di essere un giocatore dalla tecnica superiore. Lo spagnolo, è uno dei veterani della squadra biancoceleste e questa stagione sta continuando ad affermarsi. Con 3 gol e 2 assist nelle prime 12 partite di campionato, Maurizio Sarri sa benissimo a chi affidarsi per provare a svoltare la stagione.