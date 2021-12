Calciomercato Lazio, Tare guarda al futuro: nuovo nome per la porta

Tare a caccia di un numero uno per la porta

Continua la caccia al portiere per la dirigenza biancoceleste. Viste le prestazioni altalenanti di Reina e Strakosha, il ds Tare ha deciso di intervenire in maniera drastica con un acquisto per la porta.

In attesa del vice Immobile e di un nuovo terzino sinistro Sarri avrà anche un numero uno per la porta, con l’acquisto che verrà fatto però a giugno.

Lazio, è Cragno l’uomo giusto per la porta

Il ds Tare sta seguendo con grande attenzione la pista che porta ad Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari e della Nazionale, che ha brillato nonostante la sconfitta contro l’Inter piace a mezza serie A e non solo.

La richiesta elevata del presidente del Cagliari Giulini spaventerebbe la Lazio, che ora vorrebbe correre ai ripari con Neto o Kepa, giocatori che piacciono molto al ds Tare.