Calciomercato Lazio, Tare mette nel mirino il centrocampista: il nome

La partita contro l’Empoli ha lasciato brutti ricordi ma è servita anche al ds Tare ad aprire gli occhi. Il ds albanese sta lavorando a nuovi acquisti per accontentare Sarri, visto che ha chiesto un vice Immobile, un terzino e un difensore centrale anche se prima bisognerà fare numerose diverse cessioni, con il ds Tare che si sta già mettendo all’opera.

LEGGI ANCHE:

E proprio il ds Tare è rimasto stregato da un centrocampista che è stato protagonista nella partita di giovedì contro i biancocelesti. Si tratta di Nedim Bajrami, centrocampista tuttofare dell’Empoli di Andreazzoli. Bajrami ha già messo a segno cinque gol e regalando quattro assist ai suoi compagni mettendosi in mostra davanti agli occhi dei dirigenti di Sassuolo e Lazio, che cercano il calciatore per giugno, una per sostituire Frattesi che quasi sicuramente lascerà la squadra di Dionisi e l’altra vuole delle alternative da dare all’allenatore 8.