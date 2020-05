Calciomercato Lazio, Tare pronto a sferrare l’asso nella manica per arrivare a Kumbulla

Nel mirino dei biancocelesti c’è sempre il difensore del Verona

Il difensore albanese del Verona, Marash Kumbulla, è finito da mesi nella lista della spesa della Lazio. Il DS Igli Tare vorrebbe puntellare il pacchetto difensivo capitolino con l’innesto di un giovane di prospettiva e il difensore scaligero risponderebbe all’identikit ideale. Oltre ad una fitta concorrenza(il difensore piace anche ad Inter, Napoli e Chelsea), un altro ostacolo è rappresentato dal costo del cartellino del difensore albanese. La valutazione fatta dal Verona è di 25-30 milioni di euro, prezzo cospicuo che la Lazio vorrebbe far scemare magari inserendo alcuni bonus.

Tare pronto a sferrare l’asso nella manica

Come riportato da Radiosei, per convincere Kumbulla a sposare il progetto Lazio, Tare potrebbe far leva sulla connazionalità che accomuna lo stesso DS con il difensore e il portiere biancoceleste Thomas Strakosha. Questa tantum potrebbe essere di gradimento per il classe 2000 che potrebbe preferire la Lazio agli altri club, spingendo per un trasferimento nella capitale.