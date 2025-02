Calciomercato Lazio, torna in auge Thiago Fernandez

Prime idee per il prossimo calciomercato della Lazio. Come riporta il portale inglese Transferfeed, continua l’interesse da parte dei biancocelesti per Thiago Fernàndez del Velez.

Lazio, le cifre per Fernàndez

Sul centrocampista – che era già stato accosta alla Lazio lo scorso ottobre – c’è una clausola rescissoria di 12 mln. Difficilmente la società capitolina accetterà di pagare a pieno la cifra. Però, il club argentino potrebbe accettare di cedere il giocatore per una somma vicina a quella richiesta. In quel caso sarebbe determinante la volontà di Fernàdez.

Lazio, il profilo di Fernàndez

Argentino, classe 2004, Fernàndez è uno dei nomi di rilievo del Velez. Nonostante la sua giovane età ha già collezionato 28 presenze nello scorsa Superlig, firmando ben 5 gol e 6 assist, grazie alle sua velocità e abilità nel dribbling.