Calciomercato Lazio, via libera: Sarri sogna Loftus-Cheek e Keita Baldé

Il calciomercato Lazio ottiene il via libera e, dopo mesi difficili, finalmente la società potrà portare qualche innesto necessario a rinforzare la rosa a Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, da Loftus-Cheek a Keità

La Lazio esce dalla crisi di mercato bloccato, finalmente rivede la luce alla fine del tunnel. La società di Formello sorride in vista della prossima sessione di riparazione che porterà sicuramente nuovi giocatori nella rosa. L’ok arrivato dalla Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio, infatti, dà la possibilità ai biancocelesti di tornare a fare mercato senza vincoli. Non sarà un mercato intenso e proficuo come quello estivo, ma arriveranno nuovi innesti tra difesa, centrocampo e attacco.

Il nome per l’attacco, quasi certo, è quello di Lorenzo Insigne, che tornerà in Italia da svincolato. Inoltre, la dirigenza biancoceleste starebbe anche valutando profili come quelli di Loftus-Cheek del Milan e Samardzic dell’Atalanta. Tutto dipende anche da come si apriranno le società per trattare per i giocatori. Tutto dipende anche dai costi dei cartellini. Non solo i giocatori appena citati, tra l’altro nomi che circolano da diverse settimane. Una delle ultime suggestioni è quella relativa a Keita Baldé. Il giocatore, oggi in forza al Monza in Serie B, ha aperto al ritorno a Formello.