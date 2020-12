Lazio, si cercano rinforzi per la corsia di sinistra: tre nomi in pole

La fascia sinistra della Lazio deve essere rinforzata, ecco i profili visionati da Tare

Fermi ai box Mohamed Fares e Senad Lulic, la Lazio cerca rinforzi per la corsia di sinistra. Come riportato da cittaceleste, Igli Tare ha già diversi nomi sul taccuino. Il primo è quello del classe 1997, Matías Viña. Terzino sinistro di piede mancino in forza al Palmeiras che in questa stagione vanta di 17 presenze e 2 assist nella Serie A brasiliana. Il giocatore piace ma restano i dubbi sull’adattamento a metà stagione di un calciatore proveniente da una competizione sudamericana.

Biraghi e Bradaric nel mirino di Tare

Il secondo nome è quello di Cristiano Biraghi della Fiorentina. La società apprezza e non poco l’ex Inter ma la dirigenza viola chiede Felipe Caiciedo. Tra i due club potrebbero aprirsi degli scenari di mercato importatati. Al momento, però, la Lazio non vuole privarsi del suo attaccante. L’ultimo profilo è Domagoj Bradaric, classe 1999 del Lille che sta facendo vedere cose importanti in Francia e in Europa. In estate la sua valutazione era di 20 milioni di euro ma il club ha gravi problemi finanziari e quindi potrebbe abbassare le pretese economiche.