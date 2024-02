Calciomercato Live Serie B: colpo Cremonese, Vignato a Salerno, il Palermo sta definendo per Traorè del Milan

Ultime ore del calciomercato invernale

Mancano meno di dodici ore al termine del calciomercato invernale, molte le trattative sul tavolo, con la Cremonese che ha definito l’arrivo di Johnsen dal Venezia, mentre in uscita Marrone verrà ceduto al Lecco.

Il Pisa sta per definire la cessione di Vignato alla Salernitana, molto più complicata la trattativa per Leverbe con il Brescia che pare essersi nuovamente defilato. Il club nerazzurro ha nel mirino Capradossi, per l’attacco c’è nel mirino Caputo dell’Empoli ma la trattativa appare molto in salita.

Il Palermo sta ufficializzare Chaka Traorè in prestito dal Milan, infine l’Ascoli ha tesserato in prestito Duris dallo Zilina.