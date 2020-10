Calciomercato, Marotta tenta lo sgambetto alla Juve per l’esterno goleador

Inter e Juventus si sfidano per l’esterno spagnolo. Sarà Derby d’Italia.

Juventus e Inter sono sempre alla ricerca di giovani talenti in Europa, e sono particolarmente attente al rendimento di questi ultimi in Champions League. Nelle ultime ore, sia i bianconeri che i nerazzurri hanno chiesto informazioni per Angelino, il terzino sinistro classe 1997 del Manchester City, ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Lipsia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>>Calciomercato, colpo in vista per la Juventus

Angelino ieri è stato protagonista nella prima notte di Champions League stagionale. Lo spagnolo, di proprietà del Manchester City e che è in prestito in Germania fino a giugno del 2021, si è distinto per una doppietta contro l’Istanbul Basaksehir. Ha segnato già 4 gol dopo le 2 reti messe a segno nelle ultime due giornate di Bundesliga.

Il costo di Angelino è di circa 30 milioni di euro, e non è escluso che anche l’Inter possa puntare su di lui per affiancarlo ad Hakimi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, Conte in bilico: avviati i contatti con il suo successore