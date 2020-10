Calciomercato Inter, Conte in bilico: avviati i contatti con il suo successore

Una notizia che sa di clamoroso per l’Inter. Il calciomercato nerazzurro potrebbe già iniziare adesso con i dubbi riguardanti Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter, non ha convinto molti tifosi riguardo le sue scelte e il derby perso contro il Milan ne è stato l’esempio.

ALLEGRI POTREBBE RITORNARE AD ALLENARE: ASPETTA LA CHIAMATA DI MAROTTA

Secondo quanto riportato dal giornalista di Top Calcio 24, Stefano Donati, il club nerazzurro guarderà con molto interesse in ogni caso alla sfida di domani sera contro il Borussia Mönchengladbach. In caso di risultato negativo, la panchina non sarebbe più al sicuro e potrebbero anche cambiare. Il primo nome in lizza è Massimiliano Allegri che, non ha nascosto l’interesse a ritornare ad allenare. L’ex tecnico di Juventus e Milan ha dato l’ultimatum fino a Gennaio. Vedremo cosa succederà.