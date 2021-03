Calciomercato, il Milan sogna il doppio colpo dal Manchester City

I dirigenti rossoneri puntano a migliore la squadra con due giocatori di fama internazionale. Aguero e Gabriel Jesus nel mirino

Il Milan sogna e pensa in grande. L’eventuale ritorno in Champions League rilancerebbe e non poco il progetto rossonero ma questo permetterebbe anche alla dirigenza di focalizzarsi sui top player. Naturalmente la qualificazione in Champions è un bigliettino da visita di rilievo e che potrebbe convincere giocatori di primissima fascia. Per essere competitivi in Europa c’è bisogno di una rosa giovane ma anche composta da giocatori esperti e che hanno già avuto modo di fare esperienza in questa coppa. Il Milan, in estate, andrà a rinforzare l’attacco. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è ancora in dubbio ma anche se firmasse lo svedese non può reggere il reparto offensivo da solo con i continui acciacchi di quest’anno ne sono una forte dimostrazione. Ecco perché si interverrà per cercare un calciatore che possa affiancarlo; si pensava che Mandzukic potesse essere perfetto nel ruolo di vice-Ibra ma il croato ha deluso.

Milan, doppio colpo Aguero-Gabriel Jesus

Secondo quanto riferito da Pianeta Milan, i due nomi che piacciono e non poco a Paolo Maldini sono Sergio Aguero e Gabriel Jesus. Il Kun è in scadenza dal Manchester City, non dovrebbe rinnovare e a 32 anni potrebbe andare incontro all’ultima esperienza in un campionato di spessore come la Serie A. Il Milan vuole provarci, soprattutto qualora si dovesse qualificare per la prossima Champions League. L’affare stuzzica perché si tratterebbe di un parametro zero ma lo stipendio dell’argentino si avvicina ai 13 milioni di euro. Cifra che i rossoneri non possono sostenere e si tenterà di abbassare le pretese in tutti i modi. Gli inglesi, per sostituirlo, pensano a Erling Haaland del Borussia Dortmund che ha una clausola da 75 milioni di euro. L’eventuale acquisto del classe 2000 libererebbe anche Gabriel Jesus che si ricucirebbe pochissimo spazio con il norvegese in squadra. Jesus piace a Maldini ma il City chiede una cifra importante per la cessione. Per ora il classe 1997 è una suggestione ma il Milan sogna in grande e studia il doppio colpo.