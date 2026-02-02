Calciomercato Milan, Alphadjo Cisse è un nuovo giocatore dei rossoneri

Il calciomercato Milan accoglie un nuovo giocatore. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha messo a segno un nuovo colpo di mercato: Alphadjo Cisse. È fatta per l’arrivo del trequartista, che resterà in prestito al Catanzaro in B fino a fine stagione.

Calciomercato Milan, si pensa anche al futuro: ecco Cisse

Tutto fatto per il Diavolo, che pensa anche al futuro. Come riporta il sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto del neo acquisto del Milan Alphadjo Cisse, che arriva dal Verona. Il classe 2006 sbarca a Milano per 8 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita.

Alphadjo Cisse è un attaccante del 2006 che attualmente indossa la maglia del Catanzaro. Nonostante il Milan lo abbia acquistato, il giocatore resterebbe in Calabria fino a fine stagione. Una trattativa messa nero su bianco con il Verona. Un contratto da 8 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita, per uno dei giocatori migliori della Serie B. Cisse non è partito con la squadra per Bolzano, dove il Catanzaro giocherà alle 15 contro il Sudtirol. Il Milan pensa anche al futuro e continua a mettere sotto contratto giocatori talentuosi e giovanissimi. Un mercato ricco quello messo in atto dalla dirigenza del club di Milanello.