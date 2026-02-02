Il calciomercato Juventus è totalmente concentrato sul tentativo di regalare a Luciano Spalletti la punta che aspetta. Sono giorni che si rincorre Kolo Muani, attualmente in prestito al Tottenham dal PSG. La dirigenza bianconera è pronta ad un nuovo tentativo.

Calciomercato Juventus, tentativo per Kolo Muani

Le possibilità di portare in casa Juve un nuovo attaccante sembrano sempre più limitate. Con il passare dei giorni i nomi sulla lista si sono ridotti a quelli di Randal Kolo Muani e Mauro Icardi. Per quanto riguarda l’ex capitano dell’Inter sembra una pista già abbandonata, mentre le possibilità per Kolo Muani sono davvero ridotte, anche se la società è pronta ad un ultimo tentativo.

L’ostacolo per arrivare a Kolo Muani è il Tottenham, il club inglese non molla. Se da una parte Comolli pare avere un accordo di massima con il Psg, proprietario del cartellino di Kolo Muani, dall’altra il Tottenham, dove l’attaccante francese sta giocando in prestito, non lo vuole cederlo a metà stagione. E non solo perché Spurs e bianconeri si potrebbero affrontare in un eventuale ottavo di finale di Champions League ma perché la squadra ha bisogno di una risorsa di questa portata. A Torino hanno sempre pronto un piano B, in caso di fallimento per l’ultimo tentativo per Kolo Muani, il Piano B si chiama Sorloth. Il giocatore dell’Atletico, di origini norvegesi, ha il contratto in scadenza nel 2028 e i Colchoneros non hanno intenzione di privarsi del loro centravanti a metà stagione, al momento gli spagnoli fanno muro. Quest’anno il classe ’95 ha collezionato 10 gol in 30 presenze tra tutte le competizioni. La Juve terrà d’occhio l’attaccante anche nelle prossime sessioni di mercato.