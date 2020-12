Dalla Spagna, Milan: si complica il riscatto di Brahim Diaz

Il futuro del classe 1999 potrebbe essere lontano dal Milan. Il Real Madrid punta ancora sul giocatore

Il buon avvio di stagione ha convinto la dirigenza rossonera a trovare una soluzione per la permanenza di Brahim Diaz. Lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid, Maldini e Massara sono intenzionati ad intavolare una trattativa per convincere i Blancos. Pista che al momento appare complicata, a riferirlo è Don Diario. Per il portale iberico il Real Madrid si sarebbe convinto del giocatore e prenderebbe l’eredità del partente Isco. Su quest’ultimo il Milan ha chiesto informazioni e potrebbero aprirsi nuovi scenari. Con il possibile ritorno in Champions League i dirigenti rossoneri cercano giocatori esperti e il profilo di Isco, che con il Real Madrid ha vinto praticamente tutto, è in linea. Se Brahim Diaz dovesse tornare a Madrid la soluzione potrebbe essere Isco.