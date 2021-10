Calciomercato Milan, ecco chi arriva a gennaio: i nomi

La dirigenza rossonera nonostante il campionato fatto fino ad ora pensa al mercato.

Non è un mistero che al Milan manchi pochissimo per essere una squadra completa e abbastanza forte, più di quanto lo sia ora. La società rossonera in questi ultimi mesi ha fatto un notevole sforzo dal punto di vista economico e che però potrebbe non bastare visto che l’attuale campionato sia uno dei più competitivi della storia della serie A.

Maldini e Massara stanno lavorando in questi ultimi mesi per cercare di puntellare la rosa visto che i due dirigenti sono intervenuti in tutti i ruoli ma è evidente che manchi un’alternativa a Brahim Diaz, che in questi mesi sta convincendo tutti, a cominciare dal tecnico emiliano.

Milan, ecco i nomi per il vice Brahim Diaz

Diversi sono i giocatori che piacciono alla dirigenza rossonera per il ruolo di trequartista spagnolo. Piacciono infatti Lang del Bruges che piace a mezza Premier League e che però costa 30 milioni di euro.

Più facile la pista che porta a Faivre del Brest, trequartista francese già cercato dal Milan ma che ora potrebbe arrivare dalla Francia vista la posizione attuale del club francese che non naviga in buone acque ne economiche ne di classifica.