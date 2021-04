Milan, l’annuncio dell’agente: “Torna in rossonero”

Milan, da valutare anche il futuro di Mattia Caldara che tornerà dopo la sua seconda avventura in maglia Atalanta

Mattia Caldara tornerà al Milan. A riferirlo è stato Beppe Riso, agente del calciatore. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoSport non ha usato giri di parole e ha affermato in maniera secca: “Torna al Milan”.

>>>POTREBBE INTERESSARTI: CALCIOMERCATO MILAN, DAL REAL MADRID IL REGALO PER LA CHAMPIONS

Il classe 1994 è tornato all’Atalanta, club che lo ha lanciato nel grande calcio, nel gennaio 2020 e finora non ha trovato molto spazio. Appena 26 le presenze e il difensore sembra non rientrare più nei piani della Dea che quindi non lo riscatterà. Da capire le valutazioni che farà il Milan considerando che sta cercando dei difensori e studia anche come riscattare Tomori dal Chelsea. Caldara potrebbe essere messo sul mercato per monetizzare al massimo in vista di un altro investimento.